皇室典範の「改正案」が政府から国会に提出されました。天皇は「国民の総意」に基づくと憲法で規定されていますが、改正案では「総意」が置き去りとも言える状況に。検証します。【写真を見る】「皇室典範改正案」にいきなり浮上した“皇位継承権”政府が皇室典範の改正案提出柱は2つ7月3日、横浜市の盲学校を訪ねられた秋篠宮家の次女・佳子さま佳子さまは、誰もが生きやすい社会を願い、精力的に活動を続けられてきた。生