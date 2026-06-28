止まらぬ物価高騰が日々の暮らしを直撃している。その影響は教育現場にも影を落としているようだ。秋篠宮家の長男・悠仁さまが通われる筑波大学も例外ではなく──。【写真】ご学友とファミレスで食事後、外で会話をされる悠仁さま。スキー合宿後、弾ける笑顔を見せられた悠仁さま「1年次は必修科目や基礎的な座学が多かったようですが、今年度から実践的なフィールドワークが増加。悠仁さまも、あちこちに出かけて動植物を観察