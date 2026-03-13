【欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 1-1(前半0-0)バルセロナ<得点者>[ニ]ハービー・バーンズ(86分)[バ]ラミネ・ヤマル(90分+6)<警告>[ニ]サンドロ・トナーリ(34分)、ジョー・ウィロック(90分+3)[バ]ジョアン・カンセロ(68分)観衆:52,103人└後半ATにドラマ!! バルサがヤマルPK弾で追い付き、カンプ・ノウ開催の第2戦へ…終盤先制のニューカッスルは逃げ切れず