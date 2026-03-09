ソラシドエアは、「路線限定！マイル一律！ふらっとマイルキャンペーン」を3月9日午後2時から13日午後1時59分まで開催する。対象路線は東京/羽田〜宮崎・熊本・鹿児島・長崎・大分線、名古屋/中部〜宮崎・鹿児島線、沖縄/那覇〜福岡・石垣線。必要マイル数は3,000マイル。搭乗期間は3月14日から19日まで。特典航空券が一律マイルで交換できるキャンペーンは初めて。レギュラーシーズン時に比べ、最大3,000マイル割安になる。