「どっちつかずだから着回せる」スカートの使い方ミリタリーパンツのようなディテールをボリュームスカートに落とし込んだ、１枚でテイストを行き来できるバランサー的存在。カジュアルでもモードでもレディでもある、豊かな表情を生かせば、多彩な予定を難なくこなせる。【着回すアイテム】チノパン感覚で使えるスカートキャメルスカート（ベルトつき）／Sea New York（S＆T）チノパン感覚で使える、ハリ素材のバルーンスカート。