着方はふつうでも「シンプルが上手く見える」コーディネートが増えるスカート
「どっちつかずだから着回せる」スカートの使い方
ミリタリーパンツのようなディテールをボリュームスカートに落とし込んだ、１枚でテイストを行き来できるバランサー的存在。カジュアルでもモードでもレディでもある、豊かな表情を生かせば、多彩な予定を難なくこなせる。
【着回すアイテム】
チノパン感覚で使えるスカート
キャメルスカート（ベルトつき）／Sea New York（S＆T）
チノパン感覚で使える、ハリ素材のバルーンスカート。軽快なミディアム丈は軽さも出しやすく、足元が見えるぶんアレンジもしやすい。ハンパな丈を間のびさせない、立体感のあるシルエット。大きなポケットを両サイドにあしらったワーク感のあるデザインで、実用性も十分。
チノ風のベージュスカートを相棒にトラッドスタイルを進化
シャツ、ローファー、白靴下の紳士な組み合わせには、ワーク感のあるスカートで鮮度をアップ。視線を上げるようにストールを首に巻き、スタイルアップも抜かりなく。
胸元と足元の「見せる・隠す」のバランスで淑女のドレスアップに
手ざわりのいい上質ウールの深Vネックカーディガン。そで、すそともにリブが長くとられており、オーバーサイズでも締まった印象に。着方を自在にアレンジできるフロントファスナー仕様。思い切りよく見せたデコルテを生かし、ピアスやネックレスの淑女に着飾って。
