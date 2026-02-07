出番は少ないのに収納スペースを取る来客用の布団。手放すべきか迷いながら、持ち続けている人も多いのではないでしょうか。YouTube『60歳からの幸せライフ』で発信する暮らしのアイデアが人気のライフさん（60代）も、そのひとり。今回は、年齢や暮らしの変化に合わせて、客布団とのつき合い方を見直してきた実体験を紹介します。「客用布団は多くもつもの」だった時代私が若い頃は、「お客様布団は何組もそろえていて当たり前」