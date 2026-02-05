料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。嫌いな食べ物を明かす場面があった。この日は長男で現在活動休止中のロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱とそろって登場。司会の黒柳徹子が「唱さんは、レミさんのアイデア料理をどう思っていますか」と質問すると、和田は「一つ困るのはですね、いろんな創作料理を紹介するじゃないですか。そうすると世間の人た