ÈùÌ¯¤Ê¿§ºÌ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤Ìë¤ä¼¼Æâ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥á¤ä¸÷Âô¤Ê¤É¤Î¡È¼Á´¶¡É¤ÇÀ¹¤ë¤Î¤¬Àµ¹¶Ë¡¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Û¤Î°Å¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥ê¥Ä¥ä¥á¥¤¥¯¡×¤Îºî¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£C¥¾¡¼¥ó¤Î¥Ä¥äÂ­¤·¤«¤é¡¢¤Ý¤Æ¤Ã¤È»Å¾å¤²¤ë¥°¥í¥¹¥ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Åß¤Î¥á¥í³è¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª♡¤Û¤Î°Å¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¡Ú±Ç¤¨¤ë¥Æ¥ê¥Ä¥ä¡Û¤ò¥ª¥óSituation¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¡ÊMusic Bar¡ËÈùÌ¯¤Ê¿§ºÌ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤Ìë¤ä¼¼Æâ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é