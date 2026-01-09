OPERA（オペラ）の2026年春新作コスメ情報が到着！ぷるんとしたツヤとキレイ色が続く『グロウリップティント』より、バレンタイン限定色「カカオフレイズ」が登場。2026年1月22日（木）より数量限定で発売されます。今回は、編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。OPERA（オペラ）2026年春新作コスメOPERA（オペラ）2026年春新作コスメ『グロウリップティント』こんにちは、ふぉーちゅん編集