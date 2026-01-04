オリエンタルラジオ中田敦彦は4日、TBS系「サンデー・ジャポン2026年大予言SP!」にゲストで生出演。約1年ぶりの地上波が同番組出演となったという中田は、今年の政界展望をめぐり、国民民主党の玉木雄一郎代表を「気になる存在」として挙げた。中田は「今後気になるのは、国民民主の玉木さんの動きかと思っていて」と、今後の政界の見通しにおいて、玉木氏をキーマンにあげた。「ちょっと前に玉木さんにお会いしたとき、だいぶた