2日は、上空の寒気の影響で、西日本でも大雪のおそれがあります。交通障害などに警戒が必要です。日本海側の広い範囲で雪が降り続いています。2日は、西日本でも広く雪が降り、降り方が強まる時間帯もあるでしょう。積雪や凍結による車のスリップ事故や交通機関の乱れなどに注意が必要です。また、太平洋側でも雪が予想され、東京23区でも、夕方から夜にかけて、雪の積もるところがあるでしょう。3日朝にかけて予想される雪の量は