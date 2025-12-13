「ニットだからいい」デザインワンピースアシンメトリーなカッティングや、ヴィヴィッドカラー。 攻めたデザインこそニット素材でとり入れるのが正解。シャツやサテンのような「ハリのある素材」だと強くなりすぎてしまうディテールも、ニット特有の落ち感と柔らかな風合いが、その角をとり適度な愛嬌に変えてくれる。不揃いなすそが美しくなびくソフトな素材感赤ニットワンピース／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店）大胆な前後差