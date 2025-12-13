「ワンピース以上でドレス未満」 着るだけでスタイル良く見える「特別なニット」
「ニットだからいい」デザインワンピース
アシンメトリーなカッティングや、ヴィヴィッドカラー。 攻めたデザインこそニット素材でとり入れるのが正解。シャツやサテンのような「ハリのある素材」だと強くなりすぎてしまうディテールも、ニット特有の落ち感と柔らかな風合いが、その角をとり適度な愛嬌に変えてくれる。
不揃いなすそが美しくなびくソフトな素材感
赤ニットワンピース／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店）
大胆な前後差を効かせたインパクトのある１枚。高めの腰位置でシルエットの切り替えもあり、着るだけでスタイルUP効果も。カットソーライクなぴったりとしたロングスリーブとボリューミィなすそのコントラストによって、シルエットに緩急が誕生。
ドレスのようなXライン
黒ロングニットカーディガン／ラベルエチュード
ワンピース風にも使えるニットカーディガン。Vになったネックラインもキレイでボリュームスリーブ＆ギャザー入り。くびれの位置を絞っていて、そこからゆるやかに広がる形もキレイ。
2通りの着方を楽しめるウエスト部分の1つボタン
ニットワンピース／NAVYNAVY
まろやかなニットが澄んだ青のインパクトを緩和。ウエストのボタンを留めればメリハリのあるXライン、はずせばリラクシーなボックスシルエットに変化。その日の気分で緊張感を調整できる、賢い2通りの着方を実装。
