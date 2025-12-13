「ワンピース以上でドレス未満」 着るだけでスタイル良く見える「特別なニット」





「ニットだからいい」デザインワンピース

アシンメトリーなカッティングや、ヴィヴィッドカラー。 攻めたデザインこそニット素材でとり入れるのが正解。シャツやサテンのような「ハリのある素材」だと強くなりすぎてしまうディテールも、ニット特有の落ち感と柔らかな風合いが、その角をとり適度な愛嬌に変えてくれる。







不揃いなすそが美しくなびくソフトな素材感

赤ニットワンピース／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店）

大胆な前後差を効かせたインパクトのある１枚。高めの腰位置でシルエットの切り替えもあり、着るだけでスタイルUP効果も。カットソーライクなぴったりとしたロングスリーブとボリューミィなすそのコントラストによって、シルエットに緩急が誕生。







ドレスのようなXライン

黒ロングニットカーディガン／ラベルエチュード

ワンピース風にも使えるニットカーディガン。Vになったネックラインもキレイでボリュームスリーブ＆ギャザー入り。くびれの位置を絞っていて、そこからゆるやかに広がる形もキレイ。







2通りの着方を楽しめるウエスト部分の1つボタン

ニットワンピース／NAVYNAVY

まろやかなニットが澄んだ青のインパクトを緩和。ウエストのボタンを留めればメリハリのあるXライン、はずせばリラクシーなボックスシルエットに変化。その日の気分で緊張感を調整できる、賢い2通りの着方を実装。







（全12着・ワンピースのプライスなど詳細へ）

