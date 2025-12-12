テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」、本日放送された121話「キャッチャー・イン・ザ・スカイ」で、宇宙に行っていたフリードがついに帰還しました！墜落してしまいそうなフリードの宇宙船を無事に着陸させるため、ライジングボルテッカーズとポケモンたちが奮闘。最終局面では、宇宙船を受け止めるため、キャプテンピカチュウがひこうテラスタルに！【動画】ポケットモンスター最新話