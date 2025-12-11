Google検索結果に「自分が気に入っているニュースサイトやブログ」を優先的に表示できる新機能「Preferred Sources(優先ソース)」が、2026年初頭に全世界で展開されることが発表されました。New Google web ecosystem tools and partnershipshttps://blog.google/products/search/tools-partnerships-web-ecosystem/Googleは2025年12月10日の公式ブログで、「検索をはじめとする多くのサービスは人々をウェブに接続し、1日あたり数