【地震情報 2025年12月9日】(06:59更新)6時52分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.4、最大震度4を青森県、岩手県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。