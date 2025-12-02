2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。渋谷区×映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』落書き清掃イベントレポートとダイジェスト映像が到着した。＞＞＞ダイジェスト映像場面カットをチェック！（写真18点）原作漫画は連載開始からわずか4年で世界累計発行部数1000万部を突破、さらにアニメ、舞台、ゲーム化とその人気ぶりがますます加速を続ける、今最もアツい注目を集める『WIND BREAK