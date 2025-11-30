先日、おたくま経済新聞でも紹介し、Xで「とても茨城県（実際の設置場所は栃木県）」と話題になった「ギャルすぎる工事看板」。「マヂでアゲで作業してっから『工事中』」「ゆっくり走ってチョベリグ〜『徐行』」といった文字が、目に鮮やかなショッキングピンクで書かれた、インパクト抜群な看板。一体どんな会社が、作ったのか？気になりすぎた筆者は、製造元である株式会社ゼストシステムに取材を敢行。そこには、見た目の
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 2. カズ 「使い道ない」言葉に疑問
- 3. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 4. 「よくぞ言った」高市首相を称賛
- 5. 日本人歌手が強制退場「仕打ち」
- 6. 大人になって変わったこと 第86回 【漫画】子どもの“やりたい”習い事って、こんなに高くつくのか……?
- 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 8. クロちゃん 父の三回忌を報告
- 9. 放送倫理違反だろ ミヤネ屋波紋
- 10. 中1首切りつけ 涙浮かべていたか
- 11. 秋篠宮さま還暦60歳に 悠仁さまの「ポテトサラダ」自炊生活や初孫への感慨明かす 紀子さまには感謝「わがままな夫をよく支えてくれて」 戦後80年「平和の継承」への思い
- 12. J3で14歳が指先切断 いす壊れる
- 13. もうガラガラ…ジャングリア実態
- 14. 浜田が初ファン交流 涙流す人も
- 15. LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
- 16. 河合 同棲報道より驚きの素顔
- 17. 交野市長「配りません」を再投稿
- 18. 倒れた死体 妻と思わず数日放置
- 19. 「果てしなきスカーレット」公式Xが「大ヒット」を報告！細田守監督が「大事にしている」こととは？
- 20. 高市首相に「バカ」投稿に言及
- 1. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 3. 中1首切りつけ 涙浮かべていたか
- 4. 秋篠宮さま還暦60歳に 悠仁さまの「ポテトサラダ」自炊生活や初孫への感慨明かす 紀子さまには感謝「わがままな夫をよく支えてくれて」 戦後80年「平和の継承」への思い
- 5. J3で14歳が指先切断 いす壊れる
- 6. 放送倫理違反だろ ミヤネ屋波紋
- 7. もうガラガラ…ジャングリア実態
- 8. 倒れた死体 妻と思わず数日放置
- 9. 悠仁さまの自炊生活を明かす
- 10. 【従来の健康保険証】12月1日にすべて有効期限切れ・マイナ保険証への移行が進む中で
- 1. 夫を信じ40年 全財産失いました
- 2. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 3. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 4. 中国からパンダ貸与続けてほしい
- 5. スナックに政治資金31万円支出か
- 6. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
- 7. 3人死傷事故 無免許運転だったか
- 8. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
- 9. 抗議デモに中国メディアの姿も
- 10. 照明消します 道の駅で異例対策
- 11. 前橋市長選挙、３９歳弁護士が出馬表明…ホテル問題は「人間は誰もが完璧ではない」
- 12. 公明、野党転向後初の全国協議会 「中道勢力の軸に」
- 13. 木原官房長官が就任後初めて沖縄訪問、戦没者墓苑に献花
- 14. 「首斬る」は殺害予告だと批判を
- 15. 佳子さま 寝顔の流出に不快感か
- 16. 父に追い出され施設へ…今の関係
- 17. 火種まいた立民の自作自演に批判
- 18. 高市首相「台湾有事」発言……“越えてはいけないライン” 歴代首相とどう違う？ 政府関係者「答弁ミス」【#みんなのギモン】
- 19. 田久保前市長の失職に伴う伊東市長選挙、大混戦９人目の出馬表明…１２月７日告示
- 20. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
- 1. NiziU「法的対応を検討中」声明
- 2. 「局部の形が丸見え」米で大論争
- 3. 英お騒がせ美女 不在でも大混乱
- 4. エアバス不具合 6000機に影響か
- 5. 欧州外から訪問 入館料値上げへ
- 6. 80代修道女 介護施設を抜け再び
- 7. 英サッカーチームに再び批判
- 8. 香港大規模火災 新たに8人逮捕者
- 9. 「日本売り」取引 中国で界面
- 10. 香港火災 200人以上と連絡取れず
- 1. 「毎日3食の人」は早く老ける?
- 2. 医師が警鐘「イヤホンの使い方」
- 3. 戦隊が終了する事態に「愕然」
- 4. 生活保護受給 スマホ支援の実情
- 5. エアバス主力ジェット機に不具合
- 6. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
- 7. 住宅ローン完済 銀行照会に心配
- 8. 退職後 意外と多いデメリット
- 9. エアバス不具合 CEOが謝罪声明
- 10. 中国依存 危ない日本企業を調査
- 1. みんなが買ってるガジェットは?
- 2. 山崎実業「tower」が最大56%OFF
- 3. Fire TV Stickの3モデル 違いは?
- 4. クラークスの定番靴が最大45%OFF
- 5. レディース福袋がAmazonに登場
- 6. Uber Eatsの障害発生で大混乱
- 7. Amazonで爆売れ 奇跡の歯ブラシ
- 8. Amazonでプレステ本体が1万円OFF
- 9. 妹の失踪の謎ホラー映画が公開
- 10. 低糖質パンなどがAmazonでお得に
- 11. Black Fridayで人気の商品 TOP15
- 12. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
- 13. MetaのVRゴーグルが人気の理由
- 14. Amazonフレッシュが最大50％OFF
- 15. 走れるビジネスシューズがSALEに
- 16. 頭皮ケアアイテムが最大47%OFFに
- 17. これで本当に1,490円？エレコムのiPadタッチペン、コスパ抜群で欲しい機能もしっかり
- 18. 人生変わる？寝付きがよくなると話題の指圧マット「シャクティマット」も13%OFF
- 19. Adobeソフトが半額に 11/28まで
- 20. 「Zig」がGitHubからCodebergへの移行に踏み切った動機について開発者が語る
- 1. 三笘薫の写真投稿 中国猛反発か
- 2. 飲食店で「国産米離れ」続々と
- 3. J1昇格POに一歩届かず…“智将”反町監督率いる山雅のパワーアップに期待
- 4. 阪神・才木 優勝旅行は参加せず
- 5. ソフトバンク・有原航平が保留選手名簿から外れる 国内外全球団と交渉可能に
- 6. 大谷翔平がCM起用社数でTOP5に
- 7. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
- 8. 南野拓実 PSGに勝利で3ゴール目
- 9. 柳田悠岐 来季に残留の意思示す
- 10. 前田大然 J2優勝&昇格を祝福
- 1. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 2. カズ 「使い道ない」言葉に疑問
- 3. 「よくぞ言った」高市首相を称賛
- 4. 日本人歌手が強制退場「仕打ち」
- 5. クロちゃん 父の三回忌を報告
- 6. 浜田が初ファン交流 涙流す人も
- 7. LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
- 8. 河合 同棲報道より驚きの素顔
- 9. 交野市長「配りません」を再投稿
- 10. 「果てしなきスカーレット」公式Xが「大ヒット」を報告！細田守監督が「大事にしている」こととは？
- 1. 「即完売」も納得のモス福袋
- 2. 婚約からわずか2日後に余命宣告
- 3. モト冬樹と交際したきっかけ
- 4. 紅白の「ダークホース」に衝撃
- 5. 「2度転落」も沢尻支持される訳
- 6. 眉メイク より垢抜けするテク
- 7. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 8. 「飼い主以外が懐かない」犬
- 9. 「サイゼで喜ぶ彼女」の理由
- 10. プロボーズ喜べない 原因を指摘