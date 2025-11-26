2016年からメジャーでプレー、2年連続ワールドシリーズにも登板楽天は26日、前ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手と契約合意したと発表した。今季までメジャーで10年間プレーした日米通算165勝右腕は、日本での再スタートの場所にパ・リーグの楽天を選んだ。2006年高校生ドラフト1巡目で広島に入団。2年目の2008年に9勝を挙げて頭角を現すと、2010年と2015年には最多勝と沢村賞を獲得。広島での9年間で97勝を挙げ、20