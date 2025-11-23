¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¤ªÊ¢¤À¤±¥Ý¥³¥Ã¤È½Ð¤Æ¤ë¡Ä¡×¡ÖÀÎ¤è¤êÂÎ¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç¤­¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÂÎ·¿Çº¤ß¤Ë¸ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥¢¥Ê¥ó¥¿¡¼¥µ¥Ê¡Ê²£¸þ¤­¤ÎµÓ¾å¤²¡Ë¡Û¡£¿²Å¾¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢µÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¾å¤²²¼¤²¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ°¤­¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¼Ê¢¡¦ÏÆÊ¢¡¦µÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë°ìµ¤¤Ë»É·ã¤¬Æþ¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¡È¥¹¥Ã¡É¤ÈÇö¤¤¤ªÊ¢¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²¼Ê¢¤ÈµÓ¤Ë°ìµ¤¤Ë¸ú¤¯¡£¡È²£¸þ¤­µÓ¾å¤²¡É¤Î°ú¤­Äù¤á¸ú²Ì¤¬ÀäÂç¤ÊÍýÍ³¥¢¥Ê¥ó¥¿¡¼¥µ¥Ê¡Ê²£¸þ