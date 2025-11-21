店員との何気ない会話で傷つけられた経験はないだろうか。投稿を寄せた千葉県の30代女性は、美容室での接客で、髪色について執拗な指摘を受けたエピソードを明かした。それは数年前、新人と思われる若い女性美容師が担当になった時のこと。接客業で働いていた女性は、職場の規定で髪色を明るくできないことを伝えていた。（文：長田コウ）逆ギレして「染めればいいんですよね、じゃあ染めます！」→その結果…女性は髪を染めておら