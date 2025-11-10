ようやく紅葉シーズンが訪れました。大分県九重町の九重“夢”大吊橋周辺では、赤や黄色に染まった木々が観光客を出迎えてくれます。 【写真を見る】九重“夢”大吊橋周辺で紅葉ピーク赤や黄色に染まる絶景が観光客を魅了大分 高さ173メートルに架かる「九重“夢″大吊橋」、その足元に広がる鳴子川溪谷ではモミジやカエデの木々が紅葉のピークを迎えています。 今年は猛暑の影響で色づきが心配さ