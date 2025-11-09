ロシア軍によるウクライナ東部の要衝ポクロウスクの制圧が目前に迫っているとみられる/Anatolii Stepanov/Reuters（CNN）ロシア軍が、ウクライナ東部の要衝ポクロウスクを制圧する寸前まで来ているとみられる。ポクロウスクの占領は、ロシアのプーチン大統領にとって1年9カ月にわたって追い求めてきた象徴的な勝利だが、その代償は極めて大きい。ロシア軍が市内への侵攻に成功したことで、戦闘はここ数日で激化。ポクロウスクの陥