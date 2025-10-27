横田大祐と松田隼風が所属するドイツ2部のハノーファーは、26日に行われたアイントラハト・ブラウンシュヴァイクとのダービーマッチに3-0で勝利した。今シーズン、ヘントからレンタルで加入した25歳の横田は、この試合で移籍後初ゴールをマーク。前半終盤に投入されると、後半16分に味方のクロスを左足のボレーシュートで叩き込んだ。ハノーファー公式も「日本人は完璧なボレーシュートを放ち、アンストッパブルなシュートを突き刺