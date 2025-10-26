ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、現在海外遠征中だ。25日にコモで行われた地元イタリアとの国際親善試合は1-1の引き分けとなった。なでしこは前半をスコアレスで折り返すと、後半7分に先制されるも、後半18分にキャプテンの長谷川唯が同点ゴールをマーク。宮澤ひなたのダイレクトパスに抜け出すと、相手GKの頭上を抜く鮮やかなループシュートを沈めてみせた。この後はスコアが動かず、FIFAランキング8位のなで