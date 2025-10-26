今月21日にタイ代表の指揮官を突如解任された石井正忠監督。58歳の石井監督は、順天堂大学を経て、鹿島アントラーズなどでプレーした後、指揮官として鹿島をJ1優勝や天皇杯優勝などに導いた人物だ。2020年からタイに活躍の場を移すと、国内強豪クラブのブリーラムを経て、2023年12月から代表監督を務めていた。タイ代表での戦績は30試合で16勝6分8敗というものだったが、タイサッカー協会は「協会の方針と石井監督の運営方針および