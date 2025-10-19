“空中レストラン”と呼ばれるベルギー発の世界的人気レストラン「Dinner in the Sky」の国内第2弾が、大阪・中之島GATEサウスピアにて開催。2025年10月10日から12月28日(日)までの期間限定でオープンする。【写真】クレーンで持ち上げられたテーブル。ここで空中での食事を楽しむ「Dinner in the Sky」はこれまで世界65カ国で1万回以上展開され、2025年3月には東京・キラナガーデン豊洲にも登場。初回からチケット完売が相次いだ