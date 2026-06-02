タイパ派が絶賛する「キンパ」の魅力とは!?ファミマで大ヒット中！
最近、手軽にバランスのよい食事がとれる韓国スタイルの巻き寿司「キンパ」がファミリーマートで大ヒットを記録している。なんと販売開始からわずか1カ月で累計144万食(※)を突破するほどの人気ぶりとのこと。
【写真】大ヒット「キンパ」シリーズに待望の新作「ツナキムチ」が登場
人気の秘密は、1本で野菜もたんぱく質もとれるヘルシーさと、カラフルで美しい断面と、あらかじめカットされているため、買ってすぐに食べられる「タイパのよさ」だ。
※2026年4月7日から2026年5月6日までの「キンパ プルコギ(豚)」「キンパ ツナと彩り具材」の販売数合計。
■韓国でも不動の人気！待望の「ツナキムチ」が満を持して登場
そんな大注目のシリーズに、2026年5月12日に待望の新作「キンパ ツナキムチ」(398円)が仲間入りした。
本場韓国でも定番のツナに、王道のキムチを組み合わせた間違いない一品だ。ピリ辛のキムチと旨味たっぷりのツナが絶妙にマッチして、ニンジンやキュウリといった野菜のシャキシャキした歯応えも心地よいアクセントになっている。
現在好評発売中の、甘辛い豚肉がたまらない「キンパ プルコギ」と一緒に、手軽に買える本格韓国グルメをぜひ楽しんでほしい。
■商品ラインナップ
【商品名】キンパ ツナキムチ
【価格】398円
【発売日】発売中
【発売地域】全国(北海道を除く)
【商品名】キンパ プルコギ
【価格】398円
【発売日】発売中
【発売地域】全国(北海道を除く)
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示。
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がある。
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある。
■開発の裏側インタビュー！
――発売の意図や狙い、ターゲットについて教えてください。
本場韓国のクオリティを目指して4月に発売した「キンパ プルコギ」と「キンパ ツナと彩り具材」が、大変多くのお客様に手に取っていただけたことから、ラインナップの第2弾として、韓国でもポピュラーなメニューの「キンパ ツナキムチ」を発売しました。メインターゲットは20〜50代の女性で、ツナ、玉子、そして野菜など、さまざまな食材を一度に味わえる、ヘルシーながらも食べごたえのある商品になっています。
――発売されたばかりかと思いますが、反響はいかがですか？
SNSで「おいしい」とのお声を多数いただいております。
――商品化に向けて苦労した点と、それをどうクリアしたかを教えてください。
キンパの魅力である、「具材たっぷり」を実現することです。
たっぷりの具材は一つひとつ人の手で入れていますが、具材が多すぎると巻ききれず、逆に少なすぎると形が崩れてしまいます。何度も工場でのテストを繰り返しながらベストな具材量や配置を研究し、食べ応えのあるキンパに仕上げました。
――最後に、読者の皆さんへメッセージをお願いします！
キンパの醍醐味の一つである、満足感のある具材量をぜひ感じていただけたらと思います。具材一つひとつの味付けや食感のバランスについても細かい部分までこだわって作り上げたキンパです。ぜひ毎日のお食事のお供にご賞味ください！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】大ヒット「キンパ」シリーズに待望の新作「ツナキムチ」が登場
人気の秘密は、1本で野菜もたんぱく質もとれるヘルシーさと、カラフルで美しい断面と、あらかじめカットされているため、買ってすぐに食べられる「タイパのよさ」だ。
※2026年4月7日から2026年5月6日までの「キンパ プルコギ(豚)」「キンパ ツナと彩り具材」の販売数合計。
そんな大注目のシリーズに、2026年5月12日に待望の新作「キンパ ツナキムチ」(398円)が仲間入りした。
本場韓国でも定番のツナに、王道のキムチを組み合わせた間違いない一品だ。ピリ辛のキムチと旨味たっぷりのツナが絶妙にマッチして、ニンジンやキュウリといった野菜のシャキシャキした歯応えも心地よいアクセントになっている。
現在好評発売中の、甘辛い豚肉がたまらない「キンパ プルコギ」と一緒に、手軽に買える本格韓国グルメをぜひ楽しんでほしい。
■商品ラインナップ
【商品名】キンパ ツナキムチ
【価格】398円
【発売日】発売中
【発売地域】全国(北海道を除く)
【商品名】キンパ プルコギ
【価格】398円
【発売日】発売中
【発売地域】全国(北海道を除く)
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示。
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がある。
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある。
■開発の裏側インタビュー！
――発売の意図や狙い、ターゲットについて教えてください。
本場韓国のクオリティを目指して4月に発売した「キンパ プルコギ」と「キンパ ツナと彩り具材」が、大変多くのお客様に手に取っていただけたことから、ラインナップの第2弾として、韓国でもポピュラーなメニューの「キンパ ツナキムチ」を発売しました。メインターゲットは20〜50代の女性で、ツナ、玉子、そして野菜など、さまざまな食材を一度に味わえる、ヘルシーながらも食べごたえのある商品になっています。
――発売されたばかりかと思いますが、反響はいかがですか？
SNSで「おいしい」とのお声を多数いただいております。
――商品化に向けて苦労した点と、それをどうクリアしたかを教えてください。
キンパの魅力である、「具材たっぷり」を実現することです。
たっぷりの具材は一つひとつ人の手で入れていますが、具材が多すぎると巻ききれず、逆に少なすぎると形が崩れてしまいます。何度も工場でのテストを繰り返しながらベストな具材量や配置を研究し、食べ応えのあるキンパに仕上げました。
――最後に、読者の皆さんへメッセージをお願いします！
キンパの醍醐味の一つである、満足感のある具材量をぜひ感じていただけたらと思います。具材一つひとつの味付けや食感のバランスについても細かい部分までこだわって作り上げたキンパです。ぜひ毎日のお食事のお供にご賞味ください！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。