私はナズナ。先日、ママ友のミエちゃんが深刻そうな顔でお金の愚痴を始めました。「生活費が10万円」で困っているそうです。よその家庭のことはよくわかりませんが、ミエちゃんが大変と感じるのならきっとこの金額では大変なのでしょう。私が「話し合ってみたら？」と提案すると、ミエちゃんは急に不機嫌になって帰ってしまいました。帰り道、私は「何か悪いこと言っちゃったのかな？」とミエちゃんの怒りの理由がわからず戸惑いま