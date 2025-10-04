「優しいし、気にかけてくれる…でもこれって本命？それとも社交辞令？」恋愛中なら誰もが一度は抱く疑問ですが、男性の行動には、“誰にでもする社交辞令的な優しさ”と“本命だけに見せる特別な行動”があるのです。そこで今回は、勘違いを防ぐための見分け方を紹介します。社交辞令的行動は「軽さ」が特徴ドアを開けてくれる、荷物を一瞬だけ持ってくれる、LINEにすぐ返信してくれるなどの行動はマナーやその場のノリでできるも