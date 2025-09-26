人気アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズが、初めて歌舞伎とコラボレーションすることが発表された。松竹との共同企画・製作で『エヴァ歌舞伎（仮）』を、来年2月21〜23日に横浜アリーナで開催される大型フェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」3日目（23日）で初披露される。【画像】かっこいい！『エヴァ歌舞伎』が開催される大型フェスの内部エリアこれは、1995年のテレビ放送で社会現象を巻き起こした