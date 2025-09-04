【プレゼント応募期間：2025年9月4日（木）18:00 〜9月18日（木）17:59迄】plus eau（プリュスオー）史上最高峰*のダメージ補修力を誇る「リポアエマルジョン」が新発売！ハイダメージ毛を徹底補修・保湿して美髪に導く洗い流さないトリートメント（ヘアミルク）です。編集部が実際にお試しした使用感レビューもご紹介します。* 当シリーズにおける最高峰plus eau（プリュスオー）からワンランク上のヘアミルクが登場♡plus e