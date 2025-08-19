マダニ感染症ウイルスの運び屋になり得ると指摘されているのが「タイワンリス」です。観光地・鎌倉だけでなく、生息域を拡大し、いまや横浜市でも繁殖。被害が続出しています。【写真で見る】かじられた梨タイワンリスが原因か高柳光希キャスター「いました。切株の上」横浜市にある公園で、けさ目の前に現れたのは、もともと台湾などに生息していた通称・タイワンリスです。高柳光希キャスター「2m、3mあたりから下に降りてきま