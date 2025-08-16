ケルヒャーといえば、黄色いボディの高圧洗浄機が思い浮かびます。強力な水圧で壁や車の汚れをみるみる落としていく動画を見て、「一度は使ってみたい！」と思った人も多いはず。とはいえ、本体が大きく、マンションではホースをつなぐのも難しいのが現実です。そんな潜在的なニーズに応えるのが、電源も水源も不要な持ち運び式モバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact（通称ハンディエア）」（オープン価格）。手のひらサイズの折り