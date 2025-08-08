毎年、夏の海では子どもが溺れる痛ましい事故が起きています。『「海のそなえ」水難事故に関する調査サマリー』（日本財団「海と日本PROJECT」）によれば、水難者数は年間約1600人にのぼり、死者・行方不明者数は年間約800人。死者・行方不明者の発生場所のうち約51％が海という結果が出ています。そこで女子SPA!では、公益財団法人・日本ライフセービング協会の田村憲章さんに取材。今回は「海で遊ぶときに気をつけてほしいこ