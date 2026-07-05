４日、和歌山県白浜町で日本最大級の海上アスレチック施設がオープンしました。 青い海に浮かぶ滑り台やトランポリン。４日、「白良浜海水浴場」にオープンした「ＡＱｕａＬｏｏＰ マリンアドベンチャー 和歌・山白良浜」は全長２６０ｍ、日本最大級の海上アスレチック施設で、多彩なアトラクションに挑むことができます。 （訪れた人）「滑り台が楽しかった」「簡単なのもあるし、難しいのもあるし