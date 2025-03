哺乳類の皮膚、特に多くのヒトの顔には、「ニキビダニ」と呼ばれるダニが寄生しています。毛穴の中で生きて食事をしたり交尾をしたり卵を産んだりしているニキビダニの生態について、イギリスのレディング大学でニキビダニを研究するアレハンドラ・ペロッティ博士が解説しています。You might be surprised by what you'd find in your pores - M. Alejandra Perotti - YouTube1841年、ドイツの解剖学者であるジェイコブ・ヘン