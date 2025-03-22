タレント・緒方かな子が21日、インスタグラムを更新。夫の元広島監督の緒方孝市氏との長男と、長男を描いた油絵を披露した。 【写真】うわっ！細身センスの固まりな息子君かっこよ 白日会展に出品した油絵が展示されているのは、東京・国立新美術館。「今回はモデルになってくれた息子と見に行ってきました。お姉ちゃん達と違い、ちょっと嫌がってましたが協力してくれました。(ありがとう息子)」とつづり、長身小顔のイケ