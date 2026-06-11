【モデルプレス＝2026/06/11】都市伝説系YouTuber・NaokimanのABEMA冠番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3」（毎週火曜よる11時〜）の第6話が、6月9日に放送。女優の西野七瀬が不思議な体験を語った。【写真】西野七瀬、ワンショルダーのオレンジドレスで魅力放出◆西野七瀬「生きている人じゃないかも」自宅で起きた不思議体験を告白本放送では、西野が初登場。都市伝説好きだという西野は、「Naokimanさんのチャンネ