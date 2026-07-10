モデルのSHIHOが、体重を公開した。SHIHOは、7月9日に韓国で放送されたバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』（KBS 2TV）に出演し、日常のなかで実践している体型管理法を紹介した。【写真】SHIHOの美しすぎるアンダーウェア姿番組内でSHIHOは体重計に乗り、画面に表示された「56.1kg」という数字を確認した後、「4kgも太った」と残念そうに話した。しかし、彼女の身長が173cmだと知らされると、出演者たちは「本当に