長男は「母に救急車を呼んでほしくないと言われた」夫（６８）とみられる男性の遺体を自宅に放置したとして、兵庫県警西宮署は９日、いずれも西宮市の無職の女（６７）、長男のスポーツトレーナー（３５）の両容疑者を死体遺棄容疑で逮捕した。２人は容疑を認めているという。同署は今後、遺体を司法解剖し、死因や身元を調べる。発表では、２人は不詳の時期から８日まで、自宅で男性の遺体を放置した疑い。２人は調べに「３