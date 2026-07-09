蒼井優や松岡茉優、平祐奈など、多くの著名人を輩出してきた子ども向けバラエティ番組『おはスタ』（テレビ東京系）の女性アシスタント「おはガール」。そんな同番組出身の女性タレントの“激変”ぶりが注目を集めている。そのタレントは、あびる優。あびるは7月1日のInstagramで、《1年ちょっと思う存分に楽しんだブロンドヘアからイメチェンしました》とつづり、近影写真を投稿した。「金髪など明るめのカラーが多く、ギャル