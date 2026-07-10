10日昼前、和歌山県白浜町の川で男性が流され、死亡しました。 午前11時45分ごろ、白浜町を流れる日置川の近くに住む人から「人が流されている」と警察に通報がありました。 警察などによりますと、流された男性と一緒に和歌山県外からアユ釣りに来ていた知人とみられる男性に話を聞いたところ、川に入って釣りをしている最中に流されたということです。 流された男性は65歳から70歳くらいとみられていて、近くにいた人に救助さ