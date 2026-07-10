中年からでも参入しやすいガテン職のなかで、いま高収入が狙える仕事の一つが軽貨物ドライバーだ。中古の軽バン1台から始め、配送アプリを使って案件を拾えば、地方在住者でも東京に出稼ぎして月100万円近い売り上げを叩き出す人がいる。自由度と高収入を武器に中年の新たな選択肢となる、軽貨物ドライバーのリアルを追った。◆月収100万円を狙える軽貨物ドライバー福永良平さん（仮名・44歳）仕事・軽貨物輸送直近3か月の収入299