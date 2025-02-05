ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。物言う株主として知られる米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが3日、フジテレビを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングス（HD）に、日枝久取締役相談役の辞任を求める書簡を送ったことについて言及した。日枝氏は日本時間4日、共同通信の取材に応じ、自身の進退について「人事に関しては会社が決めることで、ここで言う話ではない」など