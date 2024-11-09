11月の北中米ワールドカップ最終予選の2連戦に向けた日本代表メンバー27人が7日、発表された。日本代表は15日にインドネシアの首都ジャカルタでインドネシア代表と対戦した後、19日に中国南部の廈門（アモイ）で中国代表とそれぞれ対戦する。この発表を聞き、悲喜こもごものサポーターも多いのではないか。2023年11月のW杯2次予選に選ばれながら、けがのために辞退した古橋享梧（セルティック）が約1年ぶりに代表復帰を果た