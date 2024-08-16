非常に強い台風7号は、八丈島の東の海上を北へ進んでいます。台風は16日の午後に発達のピークを迎え、関東甲信地方へ接近する見込みです。甚大な被害が出た「令和元年房総半島台風」を上回る暴風が吹く恐れがあります。また、線状降水帯が発生し、大雨の災害危険度が急激に高まる恐れもあります。大雨による災害や暴風などに厳重に警戒してください。海面水温が高い海上を通過勢力弱まらずさらに発達へ台風7号は、午前10時現在、