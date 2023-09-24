アイスをお酒に浸す......！？記者がX（旧ツイッター）を見ていたところ、驚きの投稿を発見しました。なんと、ニッカウヰスキー公式アカウントが、「森永製菓さん(@MorinagaIce)のモナカアイスをブラックニッカ クリア に浸していただくんじゃ！」と、バニラモナカジャンボ、チョコモナカジャンボにウイスキーを組み合わせるアレンジレシピを紹介していたんです。アイスにウイスキーを付ける様子が、なかなか衝撃的...。気になった