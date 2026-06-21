The CLIFF CAMP&BBQラジコン体験イベント開催！夏休みはRC OUTDOOR DAYでエンジン全開！

株式会社デポルテレースを楽しむもOK、ラジコン体験だけでもOK！気に入ったらその場で購入も可能！

2026年7月19日「CLIFF RC OUTDOOR DAY」

The CLIFF CAMP & BBQでは、4WDのラジコンを楽しめる、アウトドアイベントを開催します！

長井海の手公園ソレイユの丘のCLIFF広場で行われるイベント。ラジコンはいつでも走行できるように準備してますので、手ぶらでお越しください！誰でも、参加できるミニレースやフリー走行体験など、お子さんも、初心者も楽しめるイベントになります、お気軽にお越しください！

■ 開催概要

・イベント名：CLIFF RC OUTDOOR DAY

・日時：2026年7月19日(日) 11:00～15:30

・会場：長井海の手公園ソレイユの丘 CLIFF広場

・対象：どなたでもご参加可能

■ 主なコンテンツ

１. RCミニレース 参加費：1,000円

レンタルのラジコンカーを使用するため、手ぶらでの参戦が可能です。子供（小学生以下）と大人（中学生以上）の2部門で開催し、各部門1ヒート2名によるトーナメント方式で競います！

【開催時間】

・子供レース（小学生以下）：11:00～

・大人レース（中学生以上）：13:00～

レースにエントリーした参加者全員には特典がたくさん！優勝者には超豪華特典が！！

２. フリー走行体験 参加費：500円（1回15分）

レース時間外は、コースを自由に走行できる「フリー走行体験」を実施します。親子で参加できるフリー走行体験は親御さんサポートOKなので、小さなお子様でも楽しむことができます。

【開催時間】 12:00～／14:00～／15:00～

◼︎タイムスケジュール＆豪華特典情報！

「RC OUTDOOR DAY」のラジコン体験を通じて、キャンプやBBQに馴染みのない方にも、アウトドアアクティビティに興味を持って頂ければと思います！長井海の手公園ソレイユの丘へお越しになる皆さまへ、これからもアウトドア アクティビティの楽しさを広めていきますので、皆さまのお越しを心よりお待ちしております！

■ CLIFF RC OUTDOOR DAY 開催場所

・場所：長井海の手公園ソレイユの丘 CLIFF広場

・アクセス：https://maps.app.goo.gl/eJedzY75zwjMnimX8

■ 施設概要

施設名：The CLIFF CAMP&BBQ

「 Experience ＆ Discovery 」 体験と発見の遊び場を創造する。をコンセプトに、グランピングコテージ、トレーラーキャビン、オートサイト、フリーサイトなど全103のキャンプサイトと640席のBBQ場を備えた体験型アウトドアフィールド。女性も子供もペットも家族全員が快適にキャンプやBBQを楽しめる充実の施設をご用意してます。

長井海の手公園ソレイユの丘内に位置するTheCLIFF CAMP&BBQ。ソレイユの丘はアスレチック、ジップライン、ふれあい動物エリア、ゴーカート、じゃぶじゃぶ池、巨大公園遊具、温浴施設など…１日では遊びつくせない様々なコンテンツを兼ね備え、海、夕陽、富士山が一望できる、遊びとアウトドア体験を楽しむ事ができる複合型エンターテインメントパークです。

<所在地>

〒238-0316 神奈川県横須賀市長井4-3850-2 長井海の手公園ソレイユの丘

The CLIFF CAMP&BBQ：https://www.the-cliff.jp

長井海の手公園ソレイユの丘：https://soleil-park.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

・TEL：070-3622-0001 （受付時間：平日 10:00～17:00）

・MAIL：info@the-cliff.jp